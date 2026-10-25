La sconfitta contro il Milan lascia amarezza, ma Kosta Runjaic intravede segnali di ripresa nella prestazione dell'Udinese. Nel post-partita, durante la conferenza stampa, il tecnico bianconero ha analizzato gli errori che hanno portato al 2-0, sottolineando la necessità di migliorare soprattutto in fase difensiva.

Udinese, Runjaic dopo il Milan: “Ho visto una squadra viva”

“Accetto la sconfitta, che ovviamente non ci fa bene. A mio avviso, nella serata di oggi abbiamo visto una squadra viva. Ovviamente è una squadra che deve lavorare, rispetto alla partita contro il Lecce abbiamo però intrapreso la strada giusta. Abbiamo subito due gol, uno a inizio partita, favorendo l'avversario. La squadra ha dato tutto quello che aveva. Non bisognava commettere gli errori commessi, purtroppo è successo, ma quando giochi contro squadre del genere è così”.

Runjaic riconosce anche la pericolosità del Milan, che avrebbe potuto segnare altre reti, ma sottolinea come l'Udinese abbia avuto a sua volta alcune opportunità senza riuscire a concretizzarle.

“Abbiamo avuto anche alcune occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle, a differenza del Milan. È vero che avrebbero potuto segnare qualche gol in più, ma se tutto fosse andato dalla nostra parte avremmo potuto finire il primo tempo anche 0-0, ma non è così. Il momento non è bello, ma stasera ho visto una squadra viva”.

Testa al Parma: “Sarà una finale”

“Noi vogliamo vincere ogni partita. È così. Prima di tutto dobbiamo tornare a non prendere gol. La sensazione è che su ogni tiro possiamo prendere gol. Anche sul secondo gol del Milan avremmo potuto fare meglio, ma non ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo recuperare le forze perché giocheremo contro il Parma e poi contro la Roma. Quella di mercoledì sarà una partita importante per entrambe le squadre.

Oggi è tornato Zaniolo, che è entrato bene. A Parma avrà più spazio. Davis è sulla strada giusta, Piotrowski è stato positivo vederlo in campo. Palma fantastico, Kabasele anche. Molti elementi positivi, però ovviamente non si può dire che tutto è andato bene. Parma varrà come una finale”.

Runjaic individua il problema: “Ci è mancata la percezione del pericolo”

“Si può vedere come non difendiamo molto bene. A volte ha a che fare con calci piazzati, altre con errori individuali. Oggi ci è mancata la percezione del pericolo. Sapevamo che il Milan sfruttava bene il pallone in profondità eppure glielo abbiamo permesso. Non siamo stati presenti e il Milan ha sfruttato il nostro errore.

A mio avviso dobbiamo cambiare delle cose, delle piccolezze, per tornare a un trend positivo. Bisogna evitare errori contro avversari come il Milan. Adesso sta a noi dimostrare di cosa siamo capaci, già a partire dal Parma. Dobbiamo invertire la rotta e portarci dalla nostra la fortuna”.