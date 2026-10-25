L'Udinese deve voltare pagina dopo la sconfitta per 2-0 contro il Milan e concentrarsi subito sul prossimo impegno contro il Parma. Nel post-partita, in conferenza stampa, il difensore Palma ha analizzato il momento complicato della squadra, soffermandosi sui tanti gol subiti e sulla necessità di imparare dagli errori commessi.

“La reazione deve arrivare subito”

Il difensore ha parlato innanzitutto delle difficoltà incontrate dalla squadra in fase difensiva e della necessità di limitare le disattenzioni.

“Non posso sapere cosa succede nella mente degli altri. Dobbiamo riguardare gli errori e cercare di imparare. Cercare di fare meno errori possibili, meglio non farne. È stata la prima partita da braccetto sinistro, anche per l'assenza di Solet. Mi sono trovato bene, ma sono abituato ad altro. Tutto sommato penso di aver fatto una buona partita”.

Infine, il difensore ha sottolineato l'importanza di reagire immediatamente alla sconfitta, senza lasciarsi condizionare dal risultato negativo. L'attenzione è già rivolta alla prossima sfida contro il Parma, un'occasione per provare a interrompere il momento difficile.

“La reazione deve venire subito sul Parma, non pensare alla sconfitta di oggi. È una situazione difficile dalla quale si esce come squadra”.