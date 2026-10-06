Si chiudono gli impegni con le rispettive Nazionali per Jesper Karlstrom e Giorgi Chakvetadze. Il capitano dell’Udinese festeggia una vittoria importante con la Svezia, mentre il centrocampista georgiano conclude la finestra internazionale con un pareggio in trasferta.

Karlstrom, vittoria pesante della Svezia

La Svezia ha superato 0-1 la Romania al termine di una gara combattuta. Karlstrom è stato schierato titolare dal primo minuto e ha disputato 54 minuti, contribuendo al successo della propria Nazionale.

I tre punti permettono alla Svezia di mantenere il primo posto nel Gruppo 4 della Lega B di Nations League, proseguendo il proprio percorso verso la possibile promozione in Lega A.

Chakvetadze entra nella ripresa

È arrivato invece un punto per la Georgia, che ha chiuso sullo 0-0 la trasferta contro l’Irlanda del Nord. Chakvetadze è partito dalla panchina, entrando in campo al 64’ e contribuendo alla conquista del pareggio.

La situazione nel Gruppo 2 della Lega B resta però complicata per la Georgia, che occupa l’ultima posizione con 2 punti.

Per entrambi i giocatori dell’Udinese si chiude così la parentesi con le Nazionali. Ora l’attenzione torna completamente sulla ripresa del campionato e sulla prossima sfida dei bianconeri.