News Udinese – Kristensen out? Macché, le ultime sul suo infortunio

Thomas Kristensen ci sarà nel corso della prossima sfida di campionato con il Como? Questo è (senza ombra di dubbio) una delle risposte più importanti che si deve dare il tecnico Kosta Runjaic in vista della prossima conferenza e del match di questo lunedì. Non dimentichiamo che il calciatore è uscito malconcio dal campo da gioco nel corso della sfida amichevole tra l'Udinese e il Pordenone disputata lo scorso venerdì.