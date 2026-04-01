Thomas Kristensen ci sarà nel corso della prossima sfida di campionato con il Como? Questo è (senza ombra di dubbio) una delle risposte più importanti che si deve dare il tecnico Kosta Runjaic in vista della prossima conferenza e del match di questo lunedì. Non dimentichiamo che il calciatore è uscito malconcio dal campo da gioco nel corso della sfida amichevole tra l'Udinese e il Pordenone disputata lo scorso venerdì.
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News Udinese – Kristensen out? Macché, le ultime sul suo infortunio
Thomas Kristensen out nel corso del prossimo incontro di campionato? Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime sul suo possibile infortunio
Secondo il Messaggero Veneto vengono escluse delle lesioni e di conseguenza già a partire da oggi Kristensen tornerà ad allenarsi. Resta comunque l'estrema cautela per capire effettivamente se potrà esserci già lunedì. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo resta? Il Diavolo sulle sue tracce <<<
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