Udinese / Kristensen: “Venire qui opportunità impossibile da rifiutare”

Il centrale bianconero ha parlato in un podcast danese del suo trasferimento in Friuli la scorsa estate. Ecco le sue parole

Con Perez squalificato, Thomas Kristensen , potrebbe partire dal q' nel decisivo match di lunedì contro il Napoli. Nel mentre, il difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni del podcast Lyden AGF del suo arrivo in bianconero in estate.

"La situazione in cui ci troviamo mette un freno alle cose. Ma in generale ho fatto il passo che volevo nella mia carriera, quindi tutto sommato sono a buon punto in questo momento. L'arrivo all'Udinese? C'era una buona pressione sulle cose. Sono successe molte cose negli ultimi giorni di mercato. Avrei voluto restare all' Aarhus, ma si è presentata un'opportunità che non potevo assolutamente rifiutare. Quando avrò finito l'avventura all'estero, tornerò a casa ad Aarhus e al fantastico stadio che sarà presto costruito".