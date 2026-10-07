La lunga pausa internazionale ha permesso all’Udinese di recuperare energie e soprattutto di riordinare le idee dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Ora, con la ripresa ormai vicina, Kosta Runjaic è chiamato a trasformare il lavoro svolto durante la sosta in una reazione sul campo.

Diversi giocatori tornano a disposizione

Uno degli aspetti più importanti riguarda la situazione dell’infermeria. Oumar Solet ha già ritrovato il campo nell’amichevole contro il Pogon, mentre Keinan Davis ha ripreso a lavorare dopo il problema muscolare accusato contro il Cagliari.

Anche Matteo Palma è tornato a disposizione dopo il lungo stop e rappresenta una nuova alternativa per il reparto arretrato. L’Udinese può quindi guardare alla ripresa con una rosa più profonda rispetto alle ultime gare.

Alaba aggiunge esperienza

A queste novità si aggiunge naturalmente David Alaba, che ha iniziato a lavorare con il gruppo. Il difensore austriaco porta esperienza internazionale e una grande duttilità, caratteristiche che potrebbero permettere a Runjaic di modificare anche alcune gerarchie.

L'obiettivo sarà inserirlo progressivamente, senza forzare i tempi, ma la sua presenza può rappresentare un valore aggiunto per una squadra che vuole ritrovare maggiore solidità.

La sfida al Torino

Adesso il conto alla rovescia è iniziato verso Torino-Udinese. I bianconeri arrivano alla ripresa dopo tre sconfitte consecutive e hanno bisogno di una risposta immediata sul piano del risultato.

La trasferta contro i granata sarà quindi il primo test per capire se la sosta ha permesso all’Udinese di ritrovare compattezza, energie e soprattutto quella continuità necessaria per rilanciare la stagione.