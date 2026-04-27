L'Udinese di Kosta Runjaic e i biancocelesti di Maurizio Sarri si sono dati battaglia nel corso dell'ultima sfida, non perdiamo un secondo ed ecco il commento finale con tanto di analisi nei novanta minuti.

Il primo tempo

Il secondo tempo

Una prima frazione decisamente soporifera sul campo dello stadio Olimpico di Roma, con la squadra bianconera che passata in vantaggio grazie ad una vera e propria perla di. Per il resto una difesa ordinata basta per portare a casa il minimo indispensabile.Dopo una prima parte decisamente al di sotto delle aspettative, il secondo tempo ha regalato moltissime emozioni. Prima Pellegrini e poi Pedro la ribaltano, ma una doppietta dirimette tutto in bilico ed anzi fa sognare un vero e proprio colpaccio all'Udinese. Nel finale un gol di Maldini lascia il bicchiere nettamente più mezzo vuoto che mezzo pieno. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita.