Una partita importante, a tratti fondamentale per la squadra bianconera che ha come obiettivo i 50 punti e la parte sinistra della classifica. Una lotta tutt'altro che semplice, visto che l'Udinese sta battagliando con diverse società e tutte che hanno voglia di conquistare l'obiettivo finale. Non si parla solo di campo e di calcio giocato, ma si inizia a pianificare anche la conferenza stampa del mister. Kosta Runjaic andrà ai microfoni (per presentare la sfida con Maurizio Sarri) la prossima domenica. Orario di inizio della conferenza è fissato alle 12 in punto. Diverse le domande a cui dovrà rispondere e da cui ci si aspetta una risposta.

Tanti i quesiti a cui bisogna rispondere

Mister Kosta Runjaic

Il tecnico sa che deve trovare delle soluzioni complesse, visto che per la prima volta in stagione dovrà fare a meno di un calciatore che si è messo in mostra come insostituibile: Jesper Karlstrom. Allo stesso tempo ci si aspettano delle novità sul possibile rientro di Keinan Davis e di un altro infortunato come Jordan Zemura. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita dell'Udinese. Il futuro di Thomas Kristensen è ancora da scrivere? Ecco tutti i dettagli sulla scelta del difensore danese <<<