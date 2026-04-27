La sfida tra l’Udinese e i biancocelesti di Maurizio Sarri è alle porte. Un match che potrebbe dire davvero tanto sulla stagione dei bianconeri di Udine, poco prima del fischio d’inizio ha parlato un calciatore che è messo sotto osservazione più di tutti. Stiamo parlando del sostituto vero e proprio di Jesper Karlstrom: Jakub Piotrowski. Non perdiamo altro tempo ed ecco le dichiarazioni del centrocampista polacco.

Le parole di Piotrowski

”Abbiamo parlato spesso dell’obiettivo dei 50 punti, ma adesso vogliamo raggiungerlo perchè sarebbe un ottimo punto di partenza per l’Udinese”. Restando sulla sfida, passiamo alle formazioni ufficiali.