Una super sfida di campionato, in cui i biancocelesti e i bianconeri hanno sorpreso per la loro intensità soprattutto nel corso dei secondi 45 minuti. L'Udinese si prende un pareggio importante su un campo complesso come l'Olimpico e restano a sei lunghezze i celebri 50 punti tanto ricercati. Non perdiamo un secondo e passiamo al top ed al flop di giornata.

IL TOP

IL FLOP

Il calciatore che più di tutti sorprende per un rendimento di primissimo livello è sicuramente. Il laterale si conferma in un grande momento di forma ed assieme a lui sorprende la grande doppietta dinel finale di questo incontro importantissimo.Il calciatore che delude per prestazione è sicuramente il giovane. Centravanti che ha tutto per sorprendere, ma è sicuramente risultato appannato nel corso di questa importante sfida. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sulla sfida non possiamo fare altro che passare alle pagelle.