Udinese 3-2 Lecce | Runjaic: “Okoye ha bisogno di tempo, su Atta dico…”

Le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic alla fine della sfida di campionato contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Tutti i commenti

Nicola Badursi 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 18:04)

La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Lecce di coach Di Francesco è terminata in favore della squadra di casa. Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni del tecnico tedesco che è tornato a vincere tra le mura amiche dopo più di sette mesi.

Il punto sul match — "Noi avevamo bisogno e dovevamo portare a casa i tre punti finali. Logico che il secondo tempo della partita è stato al di sotto delle aspettative, ma abbiamo comunque portato a casa il nostro obiettivo: i tre punti".

Okoye ancora fuori condizione? — "Okoye ricordiamo che non ha giocato per più di due mesi e in questo periodo si è solamente allenato. Parliamo di una situazione decisamente delicata, poi non dimentichiamo che nel corso del primo tempo non è mai stato chiamato in causa. I gol devo rivederli, ma spero che la vittoria possa portare la giusta iniezione di fiducia".

Un super Atta? — "La gara di Atta è decisamente al di sopra delle aspettative, oggi ha giocato l'ennesima grande gara del suo inizio di stagione e se devo essere sincero ha fatto emozionare anche me che sono una persona abbastanza razionale".

Restando sulla sfida, ecco tutti i voti assegnati alla fine dei novanta minuti. Le pagelle di Udinese-Lecce <<<