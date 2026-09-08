Dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, l'Udinese ha già lo sguardo rivolto al prossimo impegno di campionato. I bianconeri saranno attesi dalla difficile trasferta di San Siro contro l'Inter e, in vista della sfida, Kosta Runjaic tornerà a parlare in conferenza stampa.

Runjaic parlerà domenica

Il club ha comunicato che il tecnico bianconero incontrerà i giornalisti domenica alle 13:00. Sarà l'occasione per fare il punto sulla squadra dopo il 2-1 subito contro la Lazio e per presentare la prossima gara di campionato.

La conferenza sarà particolarmente interessante anche per capire le condizioni dei giocatori usciti acciaccati nell'ultima partita. Contro la Lazio, infatti, Runjaic ha dovuto rinunciare già nel primo tempo a Piotrowski e Solet, mentre Davis è stato sostituito nella ripresa per non correre rischi.

La trasferta contro l'Inter

L'appuntamento di San Siro è fissato per lunedì 14 settembre alle 20:45. L'Udinese arriverà alla sfida con quattro punti in classifica, dopo il pareggio contro il Como, la vittoria sul Monza e la sconfitta interna contro la Lazio.

Sarà quindi un test importante per la squadra di Runjaic, chiamata a reagire immediatamente dopo la rimonta subita al Bluenergy Stadium. L'Inter rappresenterà un'altra sfida di altissimo livello, ma i bianconeri hanno già dimostrato nelle prime giornate di poter mettere in difficoltà avversari importanti.

Attesa per le condizioni degli infortunati

Uno dei temi principali della conferenza sarà inevitabilmente legato all'infermeria. Runjaic aveva spiegato nel post-partita che Piotrowski aveva accusato difficoltà respiratorie, mentre Solet si era fatto male durante un dribbling, senza fornire però diagnosi definitive.

Le parole dell'allenatore permetteranno quindi di capire qualcosa in più sulle condizioni dei due giocatori e sulle possibili scelte in vista di San Siro. Intanto, l'Udinese si prepara a una nuova settimana di lavoro con l'obiettivo di trasformare la delusione per la sconfitta contro la Lazio in una reazione immediata.