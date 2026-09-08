La delusione per la rimonta subita contro la Lazio è ancora presente, ma l'Udinese deve subito voltare pagina. La squadra di Kosta Runjaic è attesa da una trasferta complicata a San Siro contro l'Inter, in programma lunedì 14 settembre alle 20:45.

Il lavoro dei prossimi giorni sarà importante soprattutto per valutare le condizioni dei giocatori usciti acciaccati dalla sfida del Bluenergy Stadium. Gli infortuni hanno infatti condizionato pesantemente la gestione della gara contro i biancocelesti.

Piotrowski e Solet sotto osservazione

La situazione più delicata riguarda Jakub Piotrowski e Oumar Solet. Il centrocampista ha lasciato il campo già nel primo tempo dopo aver accusato un problema, mentre il difensore è stato costretto alla sostituzione al 38' per un fastidio al flessore.

Runjaic ha spiegato nel post-partita di non avere ancora informazioni definitive sulle condizioni dei due giocatori. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire se almeno uno dei due potrà essere recuperato in vista della trasferta di San Siro.

Una trasferta subito complicata

Dopo il ko interno con la Lazio, l'Udinese dovrà affrontare un'altra sfida contro una delle squadre più attrezzate del campionato. L'Inter arriva all'appuntamento con l'obiettivo di confermarsi ai vertici e la gara rappresenterà un test importante per i bianconeri.

Runjaic dovrà quindi lavorare sulla condizione fisica e sulle alternative a disposizione, soprattutto considerando le assenze già presenti in organico. La rosa dovrà trovare nuove energie dopo un avvio di stagione particolarmente intenso.

Runjaic guarda anche ai rientri

Il tecnico bianconero può però guardare anche alle possibili novità positive. Dopo la sosta, l'Udinese conta di recuperare giocatori importanti come Nicolò Zaniolo e Alessandro Zanoli, mentre Giorgi Chakvetadze avrà bisogno di ulteriore lavoro per raggiungere una condizione adeguata dopo il lungo stop.

Prima della pausa, però, c'è ancora una partita da affrontare. E sarà una delle più impegnative: a San Siro l'Udinese cercherà di reagire immediatamente alla beffa subita contro la Lazio.