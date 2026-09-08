Il giorno dopo la rimonta subita contro la Lazio, in casa Udinese è tempo di analisi. Il 2-1 del Bluenergy Stadium ha interrotto il percorso positivo dei bianconeri, ma la prestazione offerta per buona parte della gara ha lasciato anche indicazioni interessanti a Kosta Runjaic. La squadra è riuscita a mettere in difficoltà una Lazio più profonda e ricca di individualità, pagando però a caro prezzo il calo accusato nella parte conclusiva.

Un'ora di buon livello

L'Udinese è rimasta dentro la partita per oltre un'ora, riuscendo anche a trovare il vantaggio a inizio ripresa. Il gol di Karlström aveva premiato il lavoro dei bianconeri, capaci di affrontare una formazione costruita per puntare alle zone alte della classifica.

Poi qualcosa è cambiato. La Lazio ha aumentato la pressione, mentre l'Udinese ha progressivamente perso campo e possesso. È proprio questo il principale aspetto sul quale Runjaic dovrà lavorare nei prossimi giorni.

Il finale da cancellare

Il problema non è stato soltanto fisico. Lo stesso Kamara, al termine della gara, ha riconosciuto come la squadra si sia abbassata troppo e abbia commesso diversi errori sotto la pressione avversaria.

La Lazio ha sfruttato il momento di difficoltà e ha ribaltato la partita con Frattesi e Gudmundsson. Una rimonta arrivata in pochi minuti e che ha trasformato una possibile vittoria in una sconfitta.

Ora bisogna reagire

La sfida contro la Lazio deve però diventare anche un punto di partenza. Runjaic ha ribadito di essere orgoglioso dei suoi giocatori e ha sottolineato come la squadra abbia dato tutto fino alla fine.

Il calendario propone adesso un altro appuntamento di grande difficoltà. L'Udinese dovrà preparare la trasferta contro l'Inter, cercando di trasformare la delusione del Bluenergy Stadium in motivazione.

La strada è ancora lunga e, dopo tre giornate, i bianconeri hanno già mostrato di poter competere anche contro avversari di alto livello. Adesso servirà soprattutto imparare dagli errori commessi contro la Lazio.