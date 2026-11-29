La vittoria contro la Fiorentina ha regalato emozioni speciali a Sandi Lovric. Il centrocampista ha raccontato a DAZN tutta la propria soddisfazione per il risultato, sottolineando soprattutto la reazione del gruppo in una partita che richiedeva personalità e determinazione. Nel post gara ha parlato anche del rapporto con il nuovo allenatore e della fiducia ricevuta.

Lovric: “Era una partita in cui serviva carattere”

“È bellissimo, mi mancavano queste sensazioni. Sono molto contento, soprattutto per la squadra. Era una partita in cui serviva carattere e noi lo abbiamo mostrato.

Era la prima in casa del mister, gli ho detto: ‘Non ti lascio perdere questa partita’. Sono grato per l'opportunità che mi sta dando e voglio dare in campo quello che posso dare”.