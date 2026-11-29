Sandi Lovric commenta a DAZN la vittoria contro la Fiorentina: la soddisfazione per il risultato, il carattere mostrato dalla squadra e il rapporto con il nuovo allenatore.
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La vittoria contro la Fiorentina ha regalato emozioni speciali a Sandi Lovric. Il centrocampista ha raccontato a DAZN tutta la propria soddisfazione per il risultato, sottolineando soprattutto la reazione del gruppo in una partita che richiedeva personalità e determinazione. Nel post gara ha parlato anche del rapporto con il nuovo allenatore e della fiducia ricevuta.
Lovric: “Era una partita in cui serviva carattere”“È bellissimo, mi mancavano queste sensazioni. Sono molto contento, soprattutto per la squadra. Era una partita in cui serviva carattere e noi lo abbiamo mostrato.
Era la prima in casa del mister, gli ho detto: ‘Non ti lascio perdere questa partita’. Sono grato per l'opportunità che mi sta dando e voglio dare in campo quello che posso dare”.
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