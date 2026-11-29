La vittoria contro la Fiorentina può rappresentare un nuovo punto di partenza per l'Udinese. Il successo per 1-0 al Bluenergy Stadium ha permesso alla squadra di Paolo Zanetti di conquistare i primi tre punti casalinghi della stagione, interrompendo un periodo complicato. Al termine della partita, Nicolò Zaniolo è intervenuto ai microfoni di DAZN, raccontando la soddisfazione del gruppo e indicando la strada da seguire per il futuro.

La dedica a Pozzo e la speranza di ripartire

Il trequartista bianconero ha sottolineato quanto fosse importante conquistare finalmente una vittoria davanti ai propri tifosi, dopo settimane di lavoro e risultati poco soddisfacenti.

“Vittoria che cercavamo da tanto, stiamo lavorando tantissimo tutti i giorni e spero che oggi inizi il nostro campionato. Siamo più quanto fatto vedere fino ad ora”.

Un successo dal significato particolare anche per Gianpaolo Pozzo, al quale la squadra ha voluto dedicare i tre punti. Le condizioni del presidente sono in miglioramento e il gruppo spera di riaverlo presto vicino alla squadra.

“Assolutamente, non è stato bene ma ora sta meglio. La dedichiamo a lui e gli mandiamo un grande abbraccio. Speriamo di rivederlo il prima possibile al centro sportivo, abbiamo bisogno di lui”.

Il pensiero per Lovric

Zaniolo ha infine speso parole di apprezzamento per Sandi Lovric, autore del gol che ha deciso la partita. Il centrocampista sloveno è stato uno dei protagonisti della giornata e ha ricevuto anche il riconoscimento del compagno:

“Sono felice per lui, non smetterò mai di spendere parole positive perché è veramente un bravo ragazzo”.