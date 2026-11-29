Dopo il successo per 1-0 contro la Fiorentina, Paolo Zanetti ha analizzato la prestazione dell'Udinese nella conferenza stampa post-partita. L'allenatore bianconero ha espresso soddisfazione per la risposta del gruppo e per il sostegno del pubblico, pur sottolineando alcuni aspetti da migliorare. Tra i protagonisti della giornata c'è stato Sandi Lovric, autore della rete decisiva e particolarmente apprezzato dal tecnico, che ha parlato anche della competitività interna e delle assenze nel reparto offensivo.

Il pubblico, Lovric e la crescita del gruppo

“Lo stadio viene dalla nostra parte se ce lo portiamo con l'atteggiamento giusto, altrimenti diventa ostile per darti la sveglia. I ragazzi lo hanno capito, dobbiamo ricreare una certa magia e sono molto soddisfatto, dall'altra parte sono ancora un po' arrabbiato per non aver chiuso la gara nel primo tempo. La tieni in bilico, forse il gol era regolare, non ho ben capito cosa sia successo. Poi sul loro unico tiro rischi la beffa, ci sono quindi ancora alcune cose da alzare, però i ragazzi mi stanno seguendo e questo è importante. Il cammino è ancora lungo, questa è la base per crescere, però credo che la strada sia tracciata”.

La conferma di Lovric e il rendimento di Kabasele

“Su Lovric il discorso è molto chiaro, l'ho chiesto a Verona per ben due volte e quando è arrivato sono andato via, ora me lo sto godendo. Ho grande stima per quelle che sono le sue capacità tecniche, abbina il gioco senza e con palla, ma soprattutto ha un cuore grande. Kabasele è un altro ragazzo di cui parliamo poco e ha fatto due gare ottime. Stanno aiutando la squadra ad uscire da una situazione non semplice. La rivalsa è di Lovric, non mia, sono contento del suo spirito ma non sono sorpreso”.

Le gerarchie e il problema degli attaccanti

“Sì e non è finita, dobbiamo recuperare giocatori importanti per avere altri dualismi. Stiamo giocando con due punte non di ruolo, ma la squadra sta interpretando bene le cose attaccando in modi diversi, poi è chiaro che Davis e Gueye spostano gli equilibri in una competizione di squadra. Al di là dei nomi però quando la squadra tocca il fondo le gerarchie si azzerano e chi gioca è perché se lo merita, magari non vedrete sempre la stessa squadra tutte le settimane”.

La mancanza di centravanti e la produzione offensiva

“Non mi preoccupa finché subiamo poco, nelle ultime due gare siamo una delle squadre che ha subito di meno e vinto più duelli. Penso che questa squadra con le qualità che ha un gol o due può trovarli sempre, però bisogna chiudere la porta, se subisce una caterva di gol non si va lontano. Per ora possiamo sopperire con l'organizzazione di squadra, poi è ovvio che avere o non avere i due attaccanti sposta, quando andiamo sulle corsie e in altre situazioni si sente l'assenza della punta di peso, però non diamo alibi, non è che se manca un attaccante non si può vincere la partita. L'importante è il concetto di squadra e oggi il concetto di squadra è stato d'alto livello, affrontavamo una squadra in difficoltà ma con tanta qualità, limitarli a un tiro e mezzo vuol dire che abbiamo fatto bene di squadra”.