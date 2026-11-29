La vittoria contro la Fiorentina ha restituito entusiasmo all’Udinese. Al Bluenergy Stadium i bianconeri hanno conquistato tre punti importanti, confermando i segnali di crescita già mostrati nella trasferta di Bologna. Nel post-partita Alessandro Zanoli ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle indicazioni tattiche di Paolo Zanetti, sul proprio percorso di recupero e sul cambiamento portato dal nuovo allenatore.

La strategia di Zanetti e la soddisfazione per i tre punti

Zanoli ha spiegato come la squadra avesse preparato la partita durante la settimana, sottolineando l'importanza del lavoro svolto per mettere in difficoltà la Fiorentina.

“L'avevamo preparata così in settimana, con Zaniolo che doveva dare pochi riferimenti. Siamo riusciti a portare a casa finalmente i tre punti davanti al nostro pubblico dopo una buona prestazione, nel primo tempo potevamo segnare più reti. Siamo riusciti a creare tante occasioni e abbiamo fatto una gran gara”

L'esterno bianconero ha poi parlato delle proprie condizioni fisiche e dei progressi compiuti dopo il rientro. Il minutaggio sta aumentando gradualmente, anche se la gestione delle energie resta importante: “Piano piano con le partite sto prendendo minuti, non era facile subentrare oggi. Sono arrivato con oggi più o meno ai 90 minuti e sono entrato in un momento in cui siamo calati, con la gara che si è fatta più fisica. Sono felice della mia prestazione, piano piano troverò sempre più minutaggio”.

La fiducia ritrovata con il nuovo allenatore

Infine, Zanoli ha riconosciuto il contributo di Paolo Zanetti e del suo staff nella ripartenza dell'Udinese. Il cambio in panchina ha portato nuove energie a un gruppo che aveva bisogno di ritrovare fiducia dopo una serie di risultati negativi.

“Eravamo un po' giù di morale, il mister con il suo staff ha portato fiducia, si è visto anche a Bologna, quando giochiamo con fiducia siamo un'altra squadra che non merita di stare dove si trova adesso”.