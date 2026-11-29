L’Udinese scende in campo contro la Fiorentina con una motivazione in più. Prima del fischio d’inizio della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A, Jesper Karlström ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando la voglia della squadra di disputare una grande partita davanti al proprio pubblico. Un pensiero speciale è stato rivolto anche a Gianpaolo Pozzo, le cui condizioni sono in progressivo miglioramento.

La dedica al presidente e la fiducia in Zanetti

Il centrocampista svedese ha spiegato quali siano le motivazioni del gruppo in vista dell'appuntamento del Bluenergy Stadium: “

Karlström ha poi parlato del lavoro svolto da Paolo Zanetti dal suo arrivo sulla panchina bianconera, evidenziando la passione trasmessa dal tecnico e i primi segnali positivi: “Ha grande passione e si vede in campo. Ha fatto un buon lavoro quando ha iniziato con noi, a Bologna una buona partita ma dobbiamo continuare”.