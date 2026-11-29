L’Udinese ritrova il sorriso e conquista tre punti pesantissimi. Al Bluenergy Stadium la squadra di Paolo Zanetti supera la Fiorentina per 1-0, al termine di una partita interpretata con personalità, intensità e grande attenzione. A decidere il confronto è Sandi Lovric, protagonista di una giornata speciale dopo il ritorno da titolare contro il Bologna. Il suo gol all’8’ regala ai friulani una vittoria fondamentale, arrivata alla vigilia del 130° anniversario del club e particolarmente attesa da tutto l’ambiente bianconero.

La squadra di Zanetti parte con il giusto atteggiamento e trova subito il vantaggio. Nicolò Zaniolo riceve sulla trequarti e serve Lovric, che entra in area e lascia partire una conclusione: il pallone colpisce prima la traversa, poi il palo e termina in rete. Una giocata che accende il Bluenergy Stadium e premia l’avvio aggressivo dei padroni di casa.

Udinese padrona del campo: De Gea evita il raddoppio

Dopo il vantaggio, i bianconeri continuano a spingere e mettono in difficoltà una Fiorentina incapace di trovare ritmo e soluzioni offensive. Al 27’ è Pellegrino a cercare la porta, ma la conclusione termina di poco a lato. Si tratta di uno dei pochi tentativi della formazione viola, che fatica a costruire gioco e a superare la pressione avversaria.

L’Udinese, invece, trova spazi e continua a rendersi pericolosa. Al 31’ Zaniolo prova a sorprendere De Gea con il mancino, senza trovare lo specchio. Poco dopo è Ekkelenkamp a impegnare seriamente il portiere spagnolo, bravo a respingere una conclusione potente nata da un errore in fase di costruzione della difesa viola.

Al 38’ ancora Zaniolo va vicino al raddoppio, ma De Gea si oppone con un altro intervento decisivo. Due minuti più tardi arriva anche il palo colpito da Abankwah, che svetta di testa su un pallone morbido servito da Karlstrom. Il portiere viola continua a tenere in partita i suoi e al 45’ si supera nuovamente su un colpo di testa dello stesso Karlstrom, deviando sopra la traversa.

L’intervento, però, costa caro all’estremo difensore, che si infortuna nella ricaduta. Al suo posto entra Christensen nei minuti di recupero. La prima frazione si chiude con l’Udinese avanti 1-0 e con la sensazione che il vantaggio avrebbe potuto essere più ampio.

Solet trova il raddoppio, ma il VAR annulla: i bianconeri resistono

Nella ripresa la Fiorentina prova a cambiare qualcosa, ma l’Udinese mantiene il controllo della partita. I viola continuano a faticare nella costruzione e non riescono a impensierire con continuità Okoye. I friulani, al contrario, gestiscono il vantaggio e cercano il colpo che potrebbe chiudere definitivamente i conti.

Al 74’ arriva anche il secondo gol: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Oumar Solet trova la conclusione al volo, con il pallone che colpisce il palo e termina in rete dopo una carambola su Christensen. Il Bluenergy Stadium esplode, ma la gioia dura poco. Dopo un lungo controllo al VAR, la rete viene annullata per fuorigioco di Kabasele, posizionato vicino alla linea di porta.

Zanetti inserisce Bayo, Zanoli, poi Arizala e Miller per gestire le energie e accompagnare la squadra verso il finale. La Fiorentina prova ad alzare il baricentro negli ultimi minuti, ma senza trovare la giocata per riaprire la partita.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: l’Udinese vince 1-0 e conquista tre punti importanti. Lovric firma il gol decisivo, Zaniolo conferma il proprio momento positivo e tutta la squadra risponde con una prestazione convincente. Per Zanetti è il primo successo sulla panchina bianconera: il percorso di risalita può finalmente ripartire.