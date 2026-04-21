La stagione sta per volgere al termine, ma un dato incuriosisce e non poco il mondo del calcio bianconero. L'Udinese è una delle squadre che più di tutte ha sfruttato il calendario spezzatino nel corso di questi mesi e proprio lunedì arriverà l'ennesima dimostrazione. La sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri sarà quella che chiude questo turno di campionato, ma soprattutto sarà l'ennesimo incontro che i bianconeri giocheranno di lunedì. Un dato decisamente particolare e che fa riflettere. Noi non possiamo fare altro che passare e vedere nel dettaglio quante volte il team ha detto la sua nel primo giorno della settimana.

Un calendario sempre più pazzo

Un vero problema è solamente per i tifosi che oramai non sanno più come organizzarsi, visti anche i pochi preavvisi dovuti alle competizioni infrasettimanali che non permettono la stesura del calendario su lungo raggio.e potrebbero ancora aumentare (a cinque giornate dalla fine del campionato). Un dato che sicuramente crea più problemi che altro anche se l'idea della Lega sembra non essere controvertibile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita.