In un momento in cui l'Udinese è ultima in classifica e fatica a trovare buone notizie, una arriva da Coverciano. Nella conferenza stampa di apertura del raduno, Roberto Mancini si è soffermato su entrambi i friulani in ritiro con la Nazionale, Matteo Palma e Nicolò Zaniolo, con due messaggi molto diversi tra loro.

Su Palma il commissario tecnico ha usato toni entusiasti. Il difensore classe 2008, in possesso anche del passaporto tedesco, era conteso tra Italia e Germania, e Mancini non ha nascosto la soddisfazione per essere riuscito a portarlo in azzurro. Secondo il ct, il ragazzo può diventare davvero un difensore di alto livello. Il discorso si è poi allargato alla linea che la federazione vuole seguire: cercare i giocatori bravi con doppia nazionalità e convocare i giovani per conoscerli da vicino, senza aspettare.

La chiamata di Palma, del resto, è arrivata quasi all'improvviso. Il giovane bianconero è stato convocato in sostituzione di Gianluca Mancini, difensore della Roma rimasto a casa per infortunio, e per lui si tratta della prima esperienza con la Nazionale maggiore, come raccontato in Matteo Palma, il sogno azzurro diventa realtà. Il via libera della FIFA al cambio di nazionalità sportiva ha permesso alla federazione di muoversi in fretta.

Il messaggio a Zaniolo

Diverso il registro su Zaniolo. Mancini si aspetta che l'attaccante metta in campo le sue qualità con continuità e che inizi a incidere davvero sulle partite. Poi la frase che fotografa il momento del giocatore: «Oggi non è più un ragazzino, è un giocatore che deve fare la differenza». Il ct ne ha sottolineato anche la duttilità, spiegando che può essere impiegato da esterno, da centravanti o da mezzapunta.

Per Zaniolo è la seconda convocazione con Mancini, dopo quella di settembre in cui una ricaduta del problema muscolare gli aveva impedito di rispondere sul campo, come ricordato in Zaniolo torna in Nazionale. Stavolta l'attaccante è arrivato a Coverciano e ha svolto il primo allenamento insieme a Palma.

L'Italia giocherà due partite di Nations League: giovedì 12 novembre contro la Francia a San Siro e domenica 15 novembre contro il Belgio, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Per entrambi sarà un'occasione per mettersi in mostra in un contesto di livello assoluto.

Le parole di Mancini pesano anche per Udine. Zanetti ha bisogno proprio di quella versione decisiva di Zaniolo per risalire una classifica che vede i friulani all'ultimo posto con cinque punti dopo undici giornate, 12 gol segnati e 25 subiti. Il tecnico ha già indicato nell'attaccante uno dei punti da cui ripartire, come spiegato in Zaniolo, l'Udinese riparte anche dal suo talento. La prima verifica arriverà alla ripresa, il 22 novembre a Bologna, quando i due azzurri torneranno a disposizione dopo i giorni passati in Nazionale.