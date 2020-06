Mercato Udinese, arrivano indiscrezioni positive sull’affare Molina

Dopo la piccola frenata di ieri, oggi arrivano conferme e indiscrezioni positive sul possibile trasferimento di Nahuel Molina all’Udinese. Infatti secondo quanto riporta il Corriere dello sport, la trattativa per portare il terzino del Boca Juniors in scadenza il 30 giugno in Friuli sarebbe in stato avanzato. Il classe 97′ arriverà a parametro zero, mancherebbero solo le firme per la conclusione dell’affare. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti sulla trattativa che ormai è in via di definizione.