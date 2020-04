Mercato Udinese, il centrocampista della Juventus Nicolussi Caviglia obbiettivo reale

L’Udinese guarda al calciomercato che verrà. La prossima per il club friulano sarà come tutti gli altri club, una sessione molto particolare. Infatti i prezzi dei calciatori saranno inevitabilmente ridotti a causa dell’emergenza COVID-19. Qualche prezzo pregiato in casa bianconera sicuramente partirà, con Mandragora e il capitano De Paul in primis. Il club friulano per il centrocampo potrebbe effettuare un colpo per assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Si tratta del centrocampista della Juventus in prestito al Perugia, Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, il centrocampista classe 2000 sarebbe un ottimo profilo da valorizzare. Cresciuto nella vecchia signora, il giovane della Valle D’Aosta esordì in Serie A proprio contro i bianconeri, l’8 marzo 2019 in Juventus-Udinese. L’operazione potrebbe essere simile a quella che portò Mandragora in Friuli, con la Juventus che potrebbe inserire un diritto di recompra sul ragazzo. Per ora non si parla di cifre, ma la sua valutazione ad oggi è sotto i 2 milioni.