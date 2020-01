Mercato Udinese, non solo Fiorentina. Anche la Roma mette gli occhi su Mandragora. Ma la Juve…

Dopo l’infortunio al ginocchio che ieri nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus, ha colpito il centrocampista della Roma Mamadou Diawara, la società giallorossa si guarda intorno sul mercato. L’idea del Ds romanista Petrachi è quella di puntare su un profilo che conosca il campionato italiano e di sicuro affidamento. Secondo Calciomercato.it il nome sulla lista giallorossa sarebbe quello del centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora. Il mediano bianconero sarebbe ideale per caratteristiche al gioco di Fonseca, potendo agire sia da regista che da mezz’ala. Il club friulano dal canto suo non sarebbe molto propenso alla cessione di un calciatore così importante a gennaio. Tuttavia il club di Pozzo potrebbe cedere solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. A giugno invece la squadra che avrebbe la precedenza sul talento classe 97′ sarebbe la Juventus. A fine stagione infatti il club pluricampione d’Italia può esercitare il diritto di riscatto di 26 milioni di euro, per riacquistare il calciatore a titolo definitivo. Qualora l’Udinese dovesse cederlo prima della fine della stagione, il club friulano dovrebbe versare nelle casse juventine circa 200 mila euro oltre che il 50% dell’eventuale differenza positiva tra il valore della cessione e i 20 milioni spesi dall’Udinese per acquistarlo dal club di Agnelli.