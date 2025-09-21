Una sconfitta pesanti che riporta l'Udinese con i piedi per terra. Ecco tutti i dettagli e le parole di mister Kosta Runjaic alla fine della sfida di campionato con i rossoneri di Milano.
Udinese 0-3 Milan | Le parole di Runjaic: “Loro molto forti, poco da fare…”
Le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic al termine della sfida tra i bianconeri e i rossoneri di Max Allegri. Partita terminata 3-0
L’Udinese ha giocato 15 minuti bene. Il 4-4-2 è stata una buona idea a posteriori?—
“Sì, non è una questione di tattica e formazione. È una questione di posizionamento, e non lo abbiamo fatto bene, soprattutto sul lato destro. Ehizibue avrebbe dovuto pressare meglio Estupiñan, spesso erano 2 contro 1. Sappiamo come giocano, abbiamo fatto errori individuali e li abbiamo individuati, contro queste squadre forti succede. Il Milan è stato superiore in tutti gli aspetti”.
Zaniolo ha detto di essere felice qui, lei è felice di lui?—
"Sì, sono felice. Noi abbiamo delle richiesta, soprattutto difensive, e tanti giocatori sono arrivati tardi. È una buona cosa giocare già martedì, perché così possiamo continuare a crescere”.
