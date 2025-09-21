Udinese 0-3 Milan | Le parole di Runjaic: “Loro molto forti, poco da fare…”

L’Udinese ha giocato 15 minuti bene. Il 4-4-2 è stata una buona idea a posteriori?

“Sì, non è una questione di tattica e formazione. È una questione di posizionamento, e non lo abbiamo fatto bene, soprattutto sul lato destro. Ehizibue avrebbe dovuto pressare meglio Estupiñan, spesso erano 2 contro 1. Sappiamo come giocano, abbiamo fatto errori individuali e li abbiamo individuati, contro queste squadre forti succede. Il Milan è stato superiore in tutti gli aspetti”.