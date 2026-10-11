A soli vent'anni, Lennon Miller rappresenta uno dei profili più interessanti su cui l’Udinese può costruire il proprio futuro. Il centrocampista scozzese è arrivato in Friuli con l’obiettivo di crescere e adattarsi progressivamente al calcio italiano, in un ambiente che negli anni ha saputo valorizzare diversi giovani talenti.

Miller, un percorso di crescita ancora da completare

Il centrocampista ha già avuto modo di confrontarsi con il calcio internazionale grazie alle convocazioni con la Scozia. Le ultime partite della Nazionale hanno rappresentato un’altra occasione per accumulare esperienza, anche se Miller non è riuscito a trovare spazio sul terreno di gioco negli incontri più recenti.

Il ritorno a Udine gli permette ora di concentrarsi nuovamente sul lavoro quotidiano e sulla possibilità di ritagliarsi un ruolo più importante nelle rotazioni della squadra.

Runjaic cerca equilibrio a centrocampo

Per Kosta Runjaic, Miller è un giocatore sul quale lavorare con attenzione. La giovane età lascia ampi margini di miglioramento, ma il passaggio a un campionato impegnativo come la Serie A richiede tempo, continuità e capacità di adattamento.

Il tecnico dovrà valutare quando concedergli nuove opportunità, bilanciando la necessità di ottenere risultati immediati con quella di favorire la crescita dei giocatori più giovani.