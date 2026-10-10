L’Udinese si avvicina alla sfida contro il Torino con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e continuità, soprattutto in fase difensiva. Tra i giocatori dai quali Kosta Runjaic si aspetta un contributo importante c’è Oumar Solet, centrale francese che, dopo aver superato il problema fisico delle scorse settimane, punta a riprendersi un ruolo da protagonista nella retroguardia bianconera.

Solet, il recupero dopo l’infortunio

Il difensore era stato fermato da una lesione al muscolo pettineo della coscia sinistra, un problema che lo aveva costretto a saltare alcuni impegni. Il suo percorso di recupero è proseguito gradualmente e il ritorno in campo nell’amichevole contro il Pogon Stettino ha rappresentato un passaggio importante per ritrovare il ritmo partita.

Adesso l’obiettivo è aumentare progressivamente il minutaggio e tornare a garantire continuità nelle prestazioni. La sua presenza può rappresentare un fattore significativo per una squadra che ha bisogno di limitare gli errori e concedere meno occasioni agli avversari.

La concorrenza in difesa aumenta

Con il recupero di Solet e il ritorno a disposizione di Matteo Palma, Runjaic può valutare più soluzioni per il reparto arretrato. A queste si aggiunge David Alaba, arrivato a Udine con un bagaglio di esperienza internazionale che potrebbe rivelarsi prezioso per tutto il gruppo.

La concorrenza sarà quindi più intensa, ma offrirà al tecnico la possibilità di scegliere gli interpreti più adatti alle caratteristiche dell’avversario. Solet, dal canto suo, dovrà sfruttare gli allenamenti per dimostrare di aver ritrovato la condizione migliore.

Torino-Udinese, un test importante

La trasferta contro il Torino rappresenta un appuntamento delicato per i friulani, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. Ritrovare solidità difensiva sarà uno degli aspetti fondamentali per provare a invertire la rotta.

Solet potrebbe avere un ruolo importante nel percorso di crescita della squadra, grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla capacità di affrontare i duelli individuali. Le scelte definitive spetteranno a Runjaic, che valuterà le condizioni del francese e l’assetto più adatto per la gara.