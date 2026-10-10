La sfida contro il Torino si avvicina e in casa Udinese cresce l’attesa per conoscere le scelte di Kosta Runjaic. La trasferta di lunedì sera rappresenta un passaggio importante per i bianconeri, chiamati a interrompere la serie negativa e a ritrovare fiducia. Tra i giocatori che potrebbero guadagnare spazio ci sono Sandi Lovric e Lazar Jovanovic, due profili che durante la sosta hanno avuto l’opportunità di rilanciare le proprie candidature.

Lovric cerca spazio a centrocampo

L’assenza di Jakub Piotrowski obbliga Runjaic a valutare le alternative in mezzo al campo. Secondo le ultime informazioni, Lovric è tra i candidati per affiancare il capitano Jesper Karlström nella zona centrale.

Il centrocampista sloveno ha bisogno di trovare continuità e la gara contro il Torino potrebbe offrirgli una nuova occasione. La concorrenza resta aperta, ma il suo contributo potrebbe rivelarsi prezioso in una partita nella quale serviranno equilibrio, intensità e capacità di gestire i momenti difficili.

Jovanovic, occasione in attacco?

Anche in avanti la situazione è da monitorare. L’infortunio di Nicolò Zaniolo riduce le alternative a disposizione del tecnico e apre la possibilità di vedere Lazar Jovanovic dal primo minuto.

Il giovane attaccante serbo ha mostrato spunti interessanti nell’amichevole disputata contro il Pogon Stettino durante la pausa. Una possibile chance in campionato rappresenterebbe un passaggio importante nel suo percorso di crescita, anche se la decisione finale spetterà a Runjaic.