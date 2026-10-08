Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, l'Udinese torna protagonista in Serie A. I bianconeri saranno ospiti del Torino nella gara valida per la sesta giornata di campionato, con il calcio d'inizio fissato per lunedì 12 ottobre alle 20.45.

Dove vedere Torino-Udinese in TV

La sfida dell'Olimpico Grande Torino sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport.

L'appuntamento rappresenta il ritorno in campo dell'Udinese dopo la lunga sosta internazionale, con la squadra di Runjaic chiamata a interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive.

Streaming, tutte le opzioni

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, Torino-Udinese sarà disponibile su DAZN, tramite app e piattaforma web, e su Sky Go per gli abbonati Sky con il pacchetto che comprende la Serie A.