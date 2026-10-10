L’Udinese si prepara alla trasferta contro il Torino e può guardare con maggiore fiducia anche alla situazione degli infortunati. Tra le notizie positive c’è il recupero di Matteo Palma, giovane difensore che ha superato il problema muscolare accusato nelle scorse settimane ed è tornato a disposizione dello staff tecnico. Il suo rientro offre a Kosta Runjaic un’opzione in più per gestire le rotazioni del reparto arretrato.

Palma torna a disposizione dopo lo stop

Il difensore era stato costretto a fermarsi a causa di una lesione all’adduttore lungo della gamba destra, un problema che lo aveva tenuto lontano dal campo per circa un mese. Dopo il percorso di recupero, Palma ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, tornando così a disposizione dell’allenatore.

Il rientro arriva in un momento importante per l’Udinese, che nelle prime giornate ha dovuto fare i conti con diverse assenze e con la necessità di trovare maggiore continuità nella fase difensiva.

Runjaic valuta le soluzioni in difesa

Il ritorno del giovane centrale amplia le possibilità a disposizione del tecnico bianconero. Palma può ricoprire il ruolo di braccetto destro in una difesa a tre e rappresenta un’alternativa per un reparto nel quale la concorrenza è destinata ad aumentare.

La presenza di giocatori esperti come Kabasele e del nuovo arrivato David Alaba può inoltre favorire la crescita del giovane difensore, che ha già dimostrato di poter essere una risorsa interessante per il futuro della squadra friulana.

Ora Palma vuole ritrovare spazio

Dopo aver superato l’infortunio, l’obiettivo del difensore sarà recuperare gradualmente il ritmo partita e convincere Runjaic a concedergli nuove opportunità. Il ritorno tra i disponibili è il primo passo, ma saranno gli allenamenti e le prestazioni a determinare il suo ruolo nelle prossime settimane.

Per l’Udinese, recuperare un elemento giovane e già inserito nelle rotazioni rappresenta un vantaggio in vista del calendario intenso. Palma vuole ripartire e giocarsi le proprie possibilità per tornare protagonista con la maglia bianconera.