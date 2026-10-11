Dopo mesi difficili lontano dal campo, Alessandro Zanoli è pronto a rilanciarsi con la maglia dell’Udinese. L’esterno italiano ha superato il lungo percorso di recupero seguito all’infortunio al legamento crociato e ha già ripreso a lavorare con i compagni. Per Kosta Runjaic si tratta di una risorsa in più in vista dei prossimi impegni, in un momento nel quale la squadra ha bisogno di ampliare le alternative sulle corsie esterne.

Zanoli, alle spalle il lungo stop

Il recupero dopo un infortunio al legamento crociato richiede pazienza, lavoro quotidiano e attenzione nella gestione dei carichi. Zanoli ha affrontato questo percorso con l’obiettivo di tornare a disposizione senza accelerare eccessivamente i tempi.

Il rientro in gruppo rappresenta un passaggio significativo, ma per ritrovare la migliore condizione servirà ancora continuità negli allenamenti e, quando arriverà l’occasione, anche minutaggio in partita.

Più alternative per Runjaic sulle fasce

La disponibilità di Zanoli permette all’Udinese di avere un’opzione aggiuntiva sulle corsie esterne. La sua capacità di spingere e accompagnare l’azione offensiva può offrire soluzioni differenti, soprattutto nelle partite in cui i bianconeri avranno bisogno di aumentare il ritmo e creare superiorità sulle fasce.

Runjaic dovrà valutare gradualmente le sue condizioni, senza caricare il giocatore di aspettative immediate. La concorrenza nel reparto resta importante e ogni opportunità dovrà essere conquistata attraverso il lavoro.

L’obiettivo è tornare protagonista

Per Zanoli la fase più difficile, quella del recupero dall’infortunio, è alle spalle. Ora comincia una nuova sfida: ritrovare il ritmo del campionato e dimostrare di poter dare un contributo concreto alla squadra.

L’Udinese ha bisogno di recuperare energie e alternative per affrontare un calendario intenso. Il ritorno dell’esterno rappresenta una notizia positiva, mentre il suo percorso proseguirà passo dopo passo, con l’obiettivo di tornare a essere una pedina affidabile per il gruppo bianconero.