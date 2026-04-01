Una vittoria insperata e contro tutti i possibili favori del pronostico. La squadra bianconera avrà il suo esponente nel corso dei prossimi Mondiali e stiamo parlando di Jesper Karlstrom. Il calciatore svedese non vede l'ora di poter dire la sua tra America, Messico e Canada nel corso di quest'estate. Il componente della rosa dell'Udinese, si è tolto una grande soddisfazione visto che in una sfida così complessa gioca per più di un'ora.
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Udinese ai Mondiali! Karlstrom protagonista e qualificato con la Svezia
La squadra di mister Kosta Runjaic potrà vantarsi di avere un suo esponente ai Mondiali nel corso della prossima edizione, tutti i dettagli
Sicuramente il ritorno in Friuli Venezia Giulia sarà dal morale così elevato che potrebbe dare una grande spinta in questo finale di stagione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nicolò Zaniolo scrive il suo futuro? Tutti i dettagli <<<
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