Udinese ai Mondiali! Karlstrom protagonista e qualificato con la Svezia

Una vittoria insperata e contro tutti i possibili favori del pronostico. La squadra bianconera avrà il suo esponente nel corso dei prossimi Mondiali e stiamo parlando di Jesper Karlstrom. Il calciatore svedese non vede l'ora di poter dire la sua tra America, Messico e Canada nel corso di quest'estate. Il componente della rosa dell'Udinese, si è tolto una grande soddisfazione visto che in una sfida così complessa gioca per più di un'ora.