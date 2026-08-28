Prima trasferta stagionale per l'Udinese, che arriva alla sfida contro il Monza con diverse assenze importanti. Kosta Runjaic ha presentato la partita in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni della squadra e sulle possibili soluzioni dopo gli infortuni di Zaniolo e Palma.

Il tecnico tedesco ha ammesso che non è stata una settimana semplice, ma ha mostrato fiducia nel gruppo a disposizione e nella capacità dei bianconeri di superare il momento di difficoltà.

Runjaic: “Non è stata una settimana bella”

“Non è stata una settimana così bella, abbiamo perso due giocatori importanti, ma gli infortuni fanno parte del mondo del calcio. Lavoriamo per riaverli a disposizione in poche settimane”.

Runjaic ha poi parlato di Zaniolo: “Forse ha giocato un po' troppo nell'ultima partita, ha fatto buone giocate contro il Como. Non sono contento di questi infortuni, ma nelle ultime due annate abbiamo dato una vera identità alla squadra e siamo in grado di gestire questi momenti”.

La buona notizia riguarda invece Keinan Davis: “Davis ci sarà, è motivato e ci ha mostrato voglia di tornare in campo. Domani vuole aiutare la squadra”.

“Contro il Monza servono coraggio e personalità”

L'allenatore ha poi analizzato le difficoltà della sfida, ricordando come non esistano partite semplici in questa fase della stagione.

“Abbiamo ancora molti passi avanti da fare per mostrare la squadra che ho in mente. La scorsa stagione appartiene al passato. Non esistono avversari semplici da affrontare”.

Sul Monza, reduce dal 4-0 contro l'Inter, Runjaic ha sottolineato la buona prestazione dei brianzoli soprattutto nella prima parte della gara: “Domani dovremo sfruttare i nostri punti di forza, giocando con coraggio e personalità. Vogliamo giocare in maniera intensa e fare di tutto per portare via punti da Monza”.

Unai Gomez titolare, dubbi in difesa

Con Zaniolo ai box, una delle soluzioni sarà rappresentata da Unai Gomez, che partirà dal primo minuto.

“Unai Gomez lo abbiamo testato come trequartista a fianco della punta, può giocare anche più esterno. Domani sarà titolare. Ha svolto una buona preparazione, ha bisogno di tempo per adattarsi. Non credo potrà giocare 90 minuti, ma sarà titolare”.

In difesa, invece, Runjaic non ha voluto svelare le proprie scelte: “Dobbiamo sostituire Palma. Ebosse contro il Como è stato ordinato, poi ci sono Mlacic, Goglichidze e Bertola. Non svelo chi giocherà domani”.

L'obiettivo? “Per 50 punti servono 1,3 punti a partita”

Il tecnico ha anche parlato della media punti da raggiungere nel corso della stagione: “Per ottenere 50 punti ne servono 1,3 a partita. Noi vogliamo fare meglio dello scorso anno, ma il campionato è lungo e bisogna vedere qualità e quantità della rosa”.

Runjaic ha poi espresso la speranza di non perdere altri elementi importanti: “Abbiamo perso Atta e Kristensen, spero che nessun altro lasci la rosa. Sono ottimista che riusciremo a trattenere i più importanti”.

Solet, Runjaic spera nella permanenza

Uno dei temi principali resta il futuro di Oumar Solet, sul quale il tecnico ha espresso parole molto chiare.

“È ancora qui, sono molto contento e spero che non parta. Lui vorrebbe giocare per obiettivi molto ambiziosi, è giusto e legittimo. Ha fatto una gran bella stagione lo scorso anno ed è molto importante per noi, anche a livello di costruzione”.

Runjaic ha aggiunto: “Per noi sarebbe estremamente importante tenerlo qui ancora un anno, per costruire la fase difensiva su di lui. È molto amato dalla squadra e si sta assumendo sempre più responsabilità. Spero rimanga, ma con il mercato non si può mai sapere”.

Bertola deve crescere, ma la concorrenza aiuta

Tra i giocatori chiamati a sfruttare le proprie occasioni c'è anche Nicolò Bertola.

“Ha fatto una buona stagione lo scorso anno, arrivando dalla B. Ha giocato in maniera matura. In amichevole ha fatto qualche errore e gli ho detto che pretendo di più da lui”.

Il tecnico ha comunque grande fiducia nel giovane difensore: “È molto intelligente, impara quotidianamente. Continuerà a lavorare e aspetterà la sua occasione. La concorrenza è un fatto positivo, serve anche all'allenatore per far crescere la squadra”.

Verticalità e pressing, la strada è tracciata

Runjaic ha infine spiegato quale sarà l'identità che l'Udinese cercherà di mostrare anche contro il Monza.

“Questa è la mia terza stagione qui, noi vogliamo aggredire gli avversari, pressandoli in maniera intensa. L'idea di base è aggredire alto gli avversari e giocare in maniera più verticale”.

Il tecnico ha però sottolineato l'importanza della pazienza contro le squadre che difendono basse: “Con il Monza si potrà fare per come giocano loro. Se l'avversario difende basso è più difficile, serve pazienza. È fondamentale tenere sempre la stessa struttura di gioco: la fase difensiva è fondamentale per avere una buona stagione”.

Mercato, Runjaic apre a nuovi innesti

Infine, una battuta sul mercato e sui possibili nuovi arrivi: “Ci sono sempre molte voci, la rosa ampia serve. La qualità dei subentranti è importante, non sarei contrario a puntellare ancora la rosa”.

Runjaic, però, preferisce mantenere alta la concentrazione sul campo: “Io resto concentrato sulla squadra e sulle gare da giocare. Ho anche un buon staff attorno a me, sono soddisfatto della situazione attuale”.