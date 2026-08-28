A pochi giorni dalla chiusura del mercato, l'Udinese continua a valutare possibili rinforzi per il reparto offensivo. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c'è quello di Lazar Jovanovic, giovane ala serba classe 2006 di proprietà dello Stoccarda.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la società friulana avrebbe effettuato un sondaggio per il giocatore, prendendo informazioni sulla sua situazione. Per ora si tratta di un primo contatto, ma il profilo del talento serbo è finito sul tavolo della dirigenza.

Jovanovic, sei presenze con lo Stoccarda

Nonostante la giovane età, Jovanovic ha già avuto modo di affacciarsi al calcio professionistico. Nella scorsa stagione ha collezionato 6 presenze con lo Stoccarda, riuscendo a giocare anche tre partite in Europa League.

Un'esperienza importante per il classe 2006, che ha così iniziato a confrontarsi anche con il calcio internazionale.

Il percorso del giovane serbo

Jovanovic è cresciuto nel settore giovanile del Vojvodina, club con il quale ha successivamente esordito in prima squadra. In totale sono state 17 le presenze raccolte, con anche un gol all'attivo.

Prima di approdare allo Stoccarda, l'ala ha inoltre vestito le maglie di Stella Rossa e OFK Belgrado, completando così un percorso di crescita interamente iniziato in Serbia.

L'Udinese prende informazioni

Il sondaggio per Jovanovic si inserisce quindi nel lavoro della società per individuare un nuovo elemento da aggiungere al reparto offensivo. Il tempo stringe e il mercato si avvicina alla chiusura, motivo per cui la dirigenza dovrà prendere rapidamente le proprie decisioni.

Al momento non c'è ancora una trattativa vera e propria, ma Jovanovic rappresenta un nome da seguire con attenzione nelle ultime giornate di mercato.