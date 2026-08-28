Il mercato dell'Udinese continua a muoversi e, a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, spunta un nuovo nome per il reparto offensivo. Si tratta di Mohamed Amoura, attaccante di proprietà del Wolfsburg che sarebbe finito sotto osservazione della dirigenza bianconera.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gian Luca Nani e la squadra mercato friulana stanno monitorando con attenzione la situazione del giocatore. Un profilo che piace, ma sul quale ci sarebbe anche la concorrenza del Marsiglia.

Amoura, nuovo obiettivo per l'attacco

La società bianconera è alla ricerca di una soluzione per completare il reparto offensivo e il nome di Amoura si aggiunge così agli altri profili valutati nelle ultime settimane.

Il giocatore del Wolfsburg rappresenta un'opzione particolarmente interessante per caratteristiche e duttilità. L'Udinese starebbe raccogliendo informazioni e valutando la possibilità di approfondire il discorso nelle prossime ore.

Contatti in vista, il tempo stringe

La trattativa potrebbe entrare presto nel vivo. Mancano infatti solamente cinque giorni alla chiusura del mercato e la dirigenza friulana dovrà accelerare qualora decidesse di puntare concretamente sull'attaccante.

Presto sono previsti nuovi contatti tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione e le eventuali condizioni richieste dal Wolfsburg.

C'è anche il Marsiglia

L'Udinese non sarebbe però l'unica società interessata ad Amoura. Sul calciatore avrebbe messo gli occhi anche il Marsiglia, rendendo la corsa al giocatore ancora più interessante.

Le prossime giornate saranno quindi decisive. Il club friulano continua a lavorare sul mercato alla ricerca dell'attaccante giusto e Amoura è ora uno dei nomi da seguire con particolare attenzione.