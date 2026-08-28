Udinese-Venezia di Coppa Italia, la Prefettura vieta la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Venezia dopo gli scontri del 2025.
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Niente trasferta a Udine per i tifosi del Venezia. In occasione della sfida di Coppa Italia tra Udinese e Venezia, in programma mercoledì 2 settembre alle ore 18 allo Stadio Friuli, la Prefettura ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia lagunare.
Una decisione legata anche ai precedenti tra le due tifoserie e, in particolare, agli episodi avvenuti nel corso della passata stagione.
Udinese-Venezia, vietata la trasferta ai tifosi ospiti
I sostenitori del Venezia non potranno quindi seguire la propria squadra a Udine per il prossimo appuntamento di Coppa Italia. La decisione arriva in vista della prima sfida tra le due formazioni dopo i gravi incidenti avvenuti il 1° febbraio 2025 alla stazione di Basiliano.
Il provvedimento riguarda tutti i residenti nella provincia di Venezia e impedisce di fatto la presenza del tifo organizzato lagunare sugli spalti dello Stadio Friuli.
Gli scontri dopo la partita del 2025
Gli episodi risalgono al termine della gara di campionato disputata tra Udinese e Venezia. Il treno sul quale viaggiavano i sostenitori veneziani, diretti verso casa, venne assaltato alla stazione di Basiliano da un gruppo di ultrà.
Secondo quanto emerso all'epoca, agli scontri avrebbero preso parte anche alcuni supporter del Salisburgo. L'episodio arrivò dopo un'altra aggressione che, alcuni mesi prima, aveva coinvolto tifosi dell'Udinese nei pressi della stazione di Venezia.
Gli incidenti provocarono diversi feriti e portarono a una serie di provvedimenti da parte delle autorità.
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