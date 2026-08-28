Appena iniziata la stagione, l'Udinese si trova già a dover affrontare una situazione particolarmente delicata. In vista della trasferta di sabato pomeriggio contro il Monza, Kosta Runjaic deve infatti fare i conti con diverse assenze che hanno ridotto notevolmente le possibilità di scelta.

I problemi riguardano soprattutto due reparti: difesa e attacco. Se in mezzo al campo le alternative non mancano, negli altri settori il tecnico tedesco dovrà invece trovare soluzioni obbligate.

Difesa in emergenza: out Kabasele e Palma

Nel reparto arretrato le rotazioni sono ridotte. Non sarà disponibile Christian Kabasele, che deve ancora scontare la squalifica rimediata nell'ultima giornata della scorsa stagione contro il Napoli.

A lui si aggiunge Matteo Palma, fermato da un problema muscolare che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa un mese. Una doppia assenza che costringerà Runjaic a ridisegnare la linea difensiva per la trasferta in Brianza.

Zaniolo fuori, Davis resta in dubbio

Le maggiori preoccupazioni arrivano però dal reparto offensivo. Nicolò Zaniolo dovrà rimanere ai box per circa un mese a causa dello stiramento rimediato contro il Como. Considerando anche la sosta per gli impegni delle Nazionali, il suo ritorno potrebbe arrivare solamente intorno all'11 ottobre.

Da valutare invece la situazione di Keinan Davis. L'attaccante inglese ha saltato l'esordio contro il Como per un problema fisico e sta cercando di recuperare in tempo per la sfida contro il Monza. La sua eventuale presenza sarà valutata soltanto a ridosso del match.

Gueye unica certezza davanti

Con le numerose assenze, Runjaic potrebbe affidarsi a Gueye come unica punta, supportato sulla trequarti da Unai Gomez ed Ekkelenkamp.

Sono queste le ipotesi principali al vaglio dell'allenatore, che nelle ultime ore prima della partita dovrà sciogliere gli ultimi dubbi. L'Udinese arriva dunque alla seconda giornata con una rosa decimata in alcuni reparti, ma con l'obiettivo di trovare comunque le risorse necessarie per affrontare una trasferta insidiosa e cercare la prima vittoria del campionato.