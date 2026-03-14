La sfida tra l'Udinese e i bianconeri di Torino è in corso al BluEnergy Stadium di Udine. Non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere la raccolta di tutti i fischi che hanno lasciato diversi dubbi. La gara odierna era diretta da Mariani, mentre come assistenti troviamo Bindoni e Tegoni, quarto uomo Rapuano.
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Udinese-Juventus | La moviola del match: il giudizio sulla prova di Mariani
La moviola di un match a dir poco importante, ecco tutti i giudizi sulla prova di un direttore di gara di assoluto spessore come Mariani
Il primo tempo—
1' - Fischio d'inizio da parte del direttore di gara.
32' - Arriva la prima ammonizione del match ed è ai danni di Nicolò Zaniolo che con una trattenuta porta il direttore a fischiare il fallo e la conseguente scelta.
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