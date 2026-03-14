Udinese-Juventus | La moviola del match: il giudizio sulla prova di Mariani

La sfida tra l'Udinese e i bianconeri di Torino è in corso al BluEnergy Stadium di Udine. Non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere la raccolta di tutti i fischi che hanno lasciato diversi dubbi. La gara odierna era diretta da Mariani, mentre come assistenti troviamo Bindoni e Tegoni, quarto uomo Rapuano.