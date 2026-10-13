L’arbitro Crezzini promosso da La Gazzetta dello Sport: regolari le tre reti della partita, un solo ammonito e pochi episodi contestati.
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La direzione arbitrale di Crezzini in Torino-Udinese supera l'esame della stampa nazionale. Nel posticipo della sesta giornata di Serie A, vinto dai granata per 2-1, il direttore di gara ha gestito una partita senza particolari criticità, con poche situazioni da valutare e un solo cartellino giallo estratto nel corso dell'incontro.
Torino-Udinese, il giudizio de La Gazzetta dello Sport su Crezzini
La Gazzetta dello Sport assegna un 6 in pagella all'arbitro Crezzini, sottolineando la correttezza complessiva della gara e la regolarità delle tre reti che hanno determinato il risultato finale.
Il primo episodio significativo arriva al 36', quando il Torino passa in vantaggio con Bragança. La rete viene giudicata regolare: il centrocampista granata si trova in posizione corretta al momento del tap-in successivo al palo colpito da Adams.
Anche il pareggio dell'Udinese, realizzato da Ekkelenkamp al 43', supera il controllo del VAR. La revisione si concentra sulla posizione di Ebosse al momento del passaggio di Solet, ma il giocatore friulano viene considerato in linea con Coco.
Regolare anche il gol decisivo di Kulenovic
Nella ripresa, l'episodio più discusso riguarda il 2-1 del Torino firmato da Kulenovic. Prima della conclusione vincente, Okoye e Bertola entrano in collisione, ma la rete viene convalidata. Secondo la valutazione riportata da La Gazzetta dello Sport, non ci sono irregolarità che giustifichino l'annullamento del gol.
Un altro episodio da segnalare arriva al 71', quando Solet interviene in ritardo su Mandragora. La situazione, secondo il quotidiano, avrebbe potuto portare a un'ammonizione, ma il cartellino non viene estratto.
Bertola ammonito nel finale
L'unico provvedimento disciplinare della partita arriva all'89'. A ricevere il cartellino giallo è Bertola, punito per un intervento giudicato duro ai danni di Cacciamani.
Il bilancio della direzione di Crezzini è dunque positivo secondo La Gazzetta dello Sport: voto 6, tre gol considerati regolari e una gara complessivamente corretta, senza episodi arbitrali particolarmente controversi.
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