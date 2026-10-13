Il momento dell'Udinese si fa sempre più delicato. La sconfitta per 2-1 sul campo del Torino ha allungato a quattro la serie di battute d'arresto consecutive in campionato, rendendo necessario un cambio di passo in vista dei prossimi impegni. Per Kosta Runjaic e i suoi giocatori è arrivato il momento di trasformare le parole in fatti, ritrovando quella continuità che è mancata nelle ultime settimane.

Udinese, la crisi passa anche dagli errori

Contro il Torino i friulani sono riusciti a reagire allo svantaggio iniziale grazie alla rete di Ekkelenkamp, ma nella ripresa un episodio difensivo ha compromesso la possibilità di conquistare almeno un punto. Un copione che richiama quanto accaduto nella precedente partita contro il Cagliari, come riconosciuto dallo stesso Runjaic nel post gara.

Il tecnico si è assunto le proprie responsabilità, sottolineando la necessità di migliorare la comunicazione tra i giocatori e di evitare ingenuità che possono risultare decisive. Anche il capitano Jesper Karlström ha invitato il gruppo a restare unito, ribadendo la convinzione che il lavoro possa riportare la squadra a fare punti.

Domenica arriva il Lecce: occasione per ripartire

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre alle 12:30, quando l'Udinese ospiterà il Lecce al Bluenergy Stadium per la settima giornata di Serie A.

La gara rappresenta un passaggio importante per ritrovare fiducia e dare una risposta dopo le ultime prestazioni. Serviranno maggiore attenzione nella fase difensiva, più concretezza negli ultimi metri e una gestione migliore dei momenti della partita.

Runjaic cerca risposte dal gruppo

Il rientro di alcuni giocatori e l'inserimento progressivo di David Alaba possono offrire nuove possibilità al tecnico, che dovrà valutare le condizioni della rosa in vista della prossima sfida. Il difensore austriaco ha esordito contro il Torino entrando nella ripresa, mentre la squadra attende di recuperare ulteriori elementi per aumentare le alternative.

L'obiettivo immediato è interrompere la serie di sconfitte e ritrovare serenità. Contro il Lecce servirà un'Udinese più solida e concreta, capace di limitare gli errori e sfruttare le occasioni create. La risposta del gruppo sarà fondamentale per capire come i bianconeri intendano affrontare questo momento complicato.