La sconfitta dell'Udinese contro il Torino per 2-1 porta con sé diversi spunti di riflessione, ma tra gli episodi che hanno indirizzato la partita spicca quanto accaduto in occasione della rete decisiva dei granata. Maduka Okoye è finito al centro dell'attenzione per l'uscita che ha portato allo scontro con Bertola, lasciando a Kulenovic la possibilità di depositare il pallone in rete.

L’errore di Okoye sul gol di Kulenovic

La partita era ancora aperta quando, al 67', il Torino ha trovato il gol del definitivo 2-1. In una situazione concitata, il portiere bianconero e Bertola sono entrati in collisione, senza riuscire a controllare il pallone. Kulenovic ne ha approfittato, trovando la porta libera e regalando ai granata tre punti preziosi.

Un episodio pesante per l'Udinese, che fino a quel momento era ancora in corsa per portare a casa almeno un pareggio. Dopo aver reagito allo svantaggio iniziale con la rete di Ekkelenkamp, la squadra di Kosta Runjaic si è ritrovata nuovamente a inseguire, senza riuscire a trovare la forza per rimettere in equilibrio il risultato.

Okoye, un episodio che pesa sul momento dell'Udinese

L'uscita del portiere rappresenta uno degli episodi chiave della serata, soprattutto perché arriva in una fase della gara in cui ogni dettaglio può fare la differenza. La collisione con Bertola ha compromesso l'intervento difensivo e consentito al Torino di sfruttare una situazione favorevole.

Per Okoye sarà importante voltare pagina e ritrovare sicurezza nelle prossime partite. Gli errori fanno parte del percorso di ogni calciatore, ma in un momento complicato come quello attraversato dall'Udinese diventano particolarmente pesanti.