L'Udinese ha ufficializzato un nuovo innesto per il proprio reparto portieri. Bartosz Mrozek arriva a titolo definitivo dal Lech Poznan e ha firmato con il club bianconero un contratto fino al 30 giugno 2030, con opzione per un'ulteriore stagione.

Di seguito il comunicato ufficiale dell'Udinese:

Il comunicato ufficiale

“Il parco portieri dell'Udinese si arricchisce con Bartosz Mrozek. Udinese Calcio è lieta di dare il benvenuto al portiere polacco che arriva a titolo definitivo dal Lech Poznan ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Mrozek è un portiere moderno, con un'ottima struttura ed abile anche nel gioco con i piedi che ha già maturato una solida esperienza a livello europeo difendendo i pali del Lech con cui si è laureato per ben tre volte campione di Polonia. Bartosz nasce a Katowice il 23 febbraio 2000 e cresce nel settore giovanile del Lech Poznan con cui debutta nella seconda squadra, con 4 presenze, nella stagione 16/17. Le apparizioni diventano 16 l’anno seguente. L'annata successiva arriva la prima esperienza tra i "grandi" in prestito all'Elana Torun con cui disputa 12 partite di Liga II. Nella stagione 19/20 diventa protagonista, sempre in Liga II, con la maglia del Gks Katowice, squadra della sua città con cui scende in campo 32 volte in campionato e 2 in coppa di Polonia. Nell'annata 20/21 gioca ancora 31 partite con il Gks Katowice ottenendo la promozione in Liga I prima di fare ritorno al Lech con cui, nella seconda squadra, colleziona 21 presenze nella seconda serie oltre a 2 partite con la prima squadra in coppa di Polonia. Nel 2022 debutta in Ekstraklasa con lo Stal Mielec con cui gioca 2 partite. Rimane allo Stal anche per la stagione 22/23 che per Mrozek è quella della consacrazione visto che gioca ben 34 partite in Ekstraklasa. Nell'estate 2023, è il momento di tornare da protagonista al Lech Poznan che gli affida i gradi di numero 1. Disputa, infatti, 31 gare in campionato ed una in UEFA Conference League, dimostrando un'ottima continuità di rendimento. L'anno seguente è protagonista di una grande stagione che culmina con la vittoria del campionato a cui contribuisce con 34 presenze in cui da grande affidabilità alla difesa del Lech. Mrozek e compagni bissano il successo anche nella passata stagione, aggiudicandosi l'Ekstraklasa per la seconda volta di fila, con lui che scende in campo in 33 occasioni, con ben 10 clean sheet, alle quali si aggiungono 4 gettoni in Champions e due in Europa League oltre a 10 presenze in Conference League in cui la squadra approda agli ottavi di finale. Ad inizio stagione 26/27 è arrivata per lui anche la conquista della supercoppa di Polonia. Nel corso della sua militanza al Lech Poznan ha anche giocato al fianco del capitano bianconero Jesper Karlstrom. Mrozek è già stato convocato dalla nazionale maggiore della Polonia ed ha compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili polacche giocando 3 partite con l'under 15, 6 con l'under 16, 8 con l'under 17, 4 con l'under 18, 1 con l'under 19 e 2 con l'under 20. Ora per lui è il momento di iniziare la nuova avventura in bianconero al fianco di Okoye, Padelli e Piana.

Benvenuto Bartos”