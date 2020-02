Musso: “Siamo diventati un’altra squadra”

L’estremo difensore bianconero ai microfoni di DAZN:

“Oggi siamo stati bravi, non siamo riusciti ad arrivare tante volte in porta come col Brescia ma mi è piaciuta come prestazione. Tutti volevano la palla per riuscire ad avanzare e questo mi fa tanto piacere, siamo diventati un’altra squadra. La classifica? Dobbiamo guardare a quello che possiamo fare noi, siamo impegnati a migliorare, poi alla fine faremo i conti, non siamo preoccupati”.

Questo è il vostro l’ottavo clean sheet

“Abbiamo lottato contro una squadra forte, che lotta e ha grandi calciatori, abbiamo difeso bene e per 95 minuti siamo rimasti concentrati al massimo”

Oggi c’erano degli osservatori, si dice anche per lei

“So che le partite si vedono in tutto il mondo e giochiamo con questa consapevolezza, io gioco come se tutto il mondo mi guardasse ma cerco di restare concentrato al 100% per aiutare la squadra”.

Questo è il miglior Musso?

“Non mi sento ancora al massimo perché voglio continuare a migliorare”.