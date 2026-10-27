Gian Luca Nani interviene nel momento più delicato dell'Udinese e fa il punto sulle difficoltà della squadra ai microfoni di TV12. Il Group Technical Director bianconero ha affrontato diversi temi, dalla conferma di Kosta Runjaic alla lunga lista di infortunati, passando per le scelte di mercato relative al reparto offensivo. Nani ha voluto ribadire la presenza della società accanto alla squadra, spiegando le ragioni delle decisioni prese e facendo chiarezza anche sulle indiscrezioni relative a un possibile ritorno di Lorenzo Lucca a gennaio.

Nani conferma la fiducia a Runjaic

“La responsabilità è nostra, della società. Quando ci sono momenti difficili è giusto far sentire la propria presenza. Ci metto quindi la faccia, la società è presente e ovviamente non siamo contenti, come non lo è nessuno, dal mister ai tifosi, passando per i ragazzi. Dobbiamo convertire tutto questo in una situazione più positiva.

Contro il Lecce è stata brutta, contro Lazio e Cagliari abbiamo fatto buone gare, contro il Monza vinciamo con tre gol in trasferta. Tranne con il Lecce, la squadra ha sempre fatto la sua parte. Siamo al terzo anno di lavoro e la squadra ha cercato di non mollare mai. Tutto questo non vuol dire che si andrà avanti a perdere a oltranza”.

Nani sugli infortuni: “Facciamo investigazioni interne”

Un altro tema centrale riguarda l'emergenza infortuni, che ha condizionato le scelte di Runjaic nelle ultime settimane.

“Penso che nel DNA di ogni manager, di ogni leader di un gruppo, ci sia l'interrogarsi sempre quando c'è qualcosa che non va. Quando ci sono così tanti infortuni, soprattutto muscolari, ci si pone delle domande”.

Il dirigente ha quindi evidenziato l'importanza della gestione degli allenamenti e dei carichi di lavoro nella preparazione delle partite.

“È sempre la performance in allenamento che poi porta alla partita: allenarsi poco o troppo porta a infortuni. Al di là degli aspetti traumatici, gli infortuni muscolari portano a interrogarsi e ogni volta che succede, pur tenendo conto che succedono in tutte le squadre, facciamo investigazioni interne per capire cosa sia successo”.

Attacco e mercato: perché non è arrivato un sostituto di Buksa

Il dirigente ha spiegato perché l'Udinese abbia scelto di non intervenire immediatamente sul mercato degli svincolati, considerando i tempi necessari per riportare un attaccante alla condizione ideale.

“Prenderne adesso uno dagli svincolati vorrebbe dire che non giocano da maggio. Per rimetterlo in forma ci vorrebbero almeno due mesi, arriveresti a gennaio, quando potresti avere una scelta migliore

Avevamo impostato la campagna acquisti sul 3-4-2-1, con una punta e due mezze punte. La prima punta è Davis, alle sue spalle c'è Gueye, su cui puntiamo tanto, e in ultima analisi Bayo, con Zaniolo che può giocare anche lì”.

La società ha quindi preferito investire sulle alternative alle spalle del centravanti, considerando le caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Lucca all'Udinese a gennaio? Nani frena

Infine, il dirigente bianconero ha commentato le indiscrezioni relative a un possibile ritorno di Lorenzo Lucca, attualmente al Napoli, nella finestra invernale di mercato.

“Confermo che è una voce strana. Il Napoli ha pagato un buon prezzo per un calciatore del genere e guadagna cifre impensabili per l'Udinese. Sarebbe strano se tornasse in prestito con l'ingaggio pagato. Tendo a escluderlo, poi nel calcio succede di tutto, ma è un'operazione che non pensiamo sia nemmeno giusto intavolare”.