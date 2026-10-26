Udinese in crisi dopo la sesta sconfitta consecutiva. Runjaic si gioca il futuro contro il Parma: Gotti, Zanetti e Calzona tra i possibili sostituti.
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La sconfitta contro il Milan aggrava ulteriormente la crisi dell’Udinese. I bianconeri incassano il sesto ko consecutivo in campionato e restano al 17° posto con appena 4 punti in classifica. Un rendimento che preoccupa tutto l’ambiente friulano, soprattutto alla luce della scorsa stagione, chiusa al decimo posto con 50 punti conquistati.
Runjaic si gioca il futuro contro il Parma
Nonostante le parole incoraggianti pronunciate da Kosta Runjaic in conferenza stampa dopo la partita contro il Milan, la posizione del tecnico è sempre più delicata. La squadra fatica a trovare risultati e continuità, mentre la classifica comincia a diventare un motivo di forte preoccupazione.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida contro il Parma, in programma nel turno infrasettimanale, potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro dell’allenatore tedesco. Una partita che va oltre i tre punti e che potrebbe avere conseguenze importanti sulle scelte della società.
Esonero Runjaic, i possibili sostituti
In caso di separazione dal tecnico, iniziano a circolare diversi nomi per un eventuale cambio in panchina. Tra i profili indicati ci sono Luca Gotti, Paolo Zanetti e Francesco Calzona, tre allenatori che potrebbero entrare nelle valutazioni della dirigenza friulana.
Al momento, l’eventuale esonero di Runjaic resta uno scenario da verificare. La gara contro il Parma, però, assume un peso sempre maggiore: l’Udinese ha bisogno di una reazione immediata per interrompere la serie negativa e provare a rilanciarsi in classifica. Il risultato del prossimo impegno potrebbe quindi incidere anche sulle decisioni relative alla guida tecnica.
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