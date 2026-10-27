L'Udinese è chiamata a reagire dopo un avvio di stagione complicato e sei sconfitte consecutive in campionato. In vista della trasferta contro il Parma, Oier Zarraga ha fatto il punto della situazione ai microfoni di TV12, analizzando le difficoltà della squadra e indicando la strada per uscire dalla crisi. Il centrocampista spagnolo resta fiducioso e invita tutto il gruppo a ritrovare compattezza e determinazione per tornare alla vittoria.

Udinese, Zarraga non perde la fiducia

“Pensavamo, dopo l'inizio, di poter fare una bella stagione, decisamente diversa da quella che invece sta succedendo ora. Resto però positivo, sono qui da diversi anni e conosco bene ormai questa realtà. Penso che possiamo fare tanti passi in avanti”, ha spiegato a TV12.

Gli errori e i gol subiti: “Dobbiamo pensare positivo”

“Le sconfitte con errori ingenui sono quelle che fanno più male. È difficile spiegarsi una sconfitta come quella con il Cagliari, contro il Lecce è stata brutta, ma una prestazione così ha più spiegazioni”.

Il centrocampista ha poi sottolineato la necessità di limitare le disattenzioni difensive e mantenere fiducia nelle possibilità del gruppo: “Ci sono gol che possiamo evitare, come quello di ieri o quelli visti in altre partite. Quando concediamo i gol, per quello che sento da dentro, fanno male. Dobbiamo pensare positivo e credere che ce la possiamo fare”.

Cambio modulo? Zarraga apre a diverse soluzioni

Tra le possibili strade per migliorare c'è anche una modifica dell'assetto tattico. Il centrocampista ha confermato che la squadra ha già lavorato su più sistemi di gioco, sia con una difesa a tre sia con una linea a quattro.

“Sì, ci siamo anche allenati su questo. In precampionato abbiamo fatto tanti moduli, difendendo sia a tre sia a quattro. Abbiamo giocatori d'esperienza che hanno giocato in tanti ruoli”.

Parma-Udinese, Zarraga vuole i tre punti

La sfida contro il Parma rappresenta un appuntamento fondamentale per interrompere la serie negativa. Il centrocampista non nasconde la difficoltà del momento, ma invita i compagni a concentrarsi sull'obiettivo e a mettere da parte le delusioni delle ultime settimane.

“Lo sappiamo tutti, non è mai successo quasi mai, almeno a me, di perdere sei gare di fila. Ora dobbiamo fare del nostro meglio per l'Udinese, dobbiamo fare un buon lavoro a Parma e fare i tre punti”.