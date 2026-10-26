Il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo rappresenta una delle notizie positive per l’Udinese dopo la sconfitta contro il Milan. In un momento complicato per la squadra friulana, il recupero dei giocatori offensivi può diventare fondamentale per provare a invertire la rotta. Mercoledì, nella trasferta contro il Parma, l’attaccante potrebbe trovare maggiore spazio, come anticipato da Kosta Runjaic in conferenza stampa.

Runjaic punta sul recupero di Zaniolo

Dopo il ko contro il Milan, il tecnico bianconero ha individuato alcuni aspetti positivi da cui ripartire. Tra questi c’è proprio il rientro di Zaniolo, entrato nella ripresa e destinato ad aumentare il proprio minutaggio in vista del prossimo appuntamento di campionato.

La gestione del giocatore sarà comunque importante, soprattutto considerando i problemi fisici che ne hanno condizionato la disponibilità nelle ultime settimane. L’obiettivo è permettergli di ritrovare gradualmente la migliore condizione, senza correre rischi inutili.

Udinese, serve una scossa in attacco

La squadra friulana ha bisogno di ritrovare incisività negli ultimi metri. Le difficoltà emerse contro il Milan non riguardano soltanto la fase difensiva: l’Udinese deve anche sfruttare meglio le occasioni create e trovare maggiore continuità nella produzione offensiva.

In questo contesto, Zaniolo può offrire caratteristiche utili grazie alla capacità di attaccare gli spazi, puntare l’uomo e creare situazioni pericolose. Il suo contributo potrebbe diventare prezioso in una partita in cui i bianconeri avranno bisogno di personalità e concretezza.