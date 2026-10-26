Sarà Davide Massa a dirigere Parma-Udinese di mercoledì alle 18:30. Ecco la squadra arbitrale completa e i precedenti con le due squadre.
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Sarà Davide Massa, della sezione di Imperia, a dirigere Parma-Udinese, gara in programma mercoledì alle 18:30. Per il fischietto ligure si tratterà della quarta direzione stagionale in Serie A e della ventitreesima partita arbitrata con l’Udinese nel corso della carriera.
Parma-Udinese, i precedenti di Massa
Il bilancio di Davide Massa con l’Udinese è composto da 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte nelle precedenti 22 direzioni. Numeri che raccontano un percorso altalenante per la formazione friulana sotto la direzione dell’arbitro di Imperia.
Per quanto riguarda il Parma, invece, il bilancio è di 2 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Nei precedenti indicati si registrano inoltre cinque calci di rigore assegnati contro i ducali e nessuno a favore.
La designazione arbitrale completa
Di seguito la squadra arbitrale scelta per Parma-Udinese:
- Arbitro: Massa
- Assistenti: Scatragli e Galimberti
- Quarto ufficiale: Bonacina
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Baroni
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