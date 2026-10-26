Sarà Davide Massa, della sezione di Imperia, a dirigere Parma-Udinese, gara in programma mercoledì alle 18:30. Per il fischietto ligure si tratterà della quarta direzione stagionale in Serie A e della ventitreesima partita arbitrata con l’Udinese nel corso della carriera.

Parma-Udinese, i precedenti di Massa

Il bilancio di Davide Massa con l’Udinese è composto da 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte nelle precedenti 22 direzioni. Numeri che raccontano un percorso altalenante per la formazione friulana sotto la direzione dell’arbitro di Imperia.

Per quanto riguarda il Parma, invece, il bilancio è di 2 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Nei precedenti indicati si registrano inoltre cinque calci di rigore assegnati contro i ducali e nessuno a favore.

La designazione arbitrale completa

Di seguito la squadra arbitrale scelta per Parma-Udinese: