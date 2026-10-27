La panchina di Kosta Runjaic è al centro delle attenzioni dopo la serie negativa dell'Udinese in campionato. Tra i nomi accostati alla possibile successione del tecnico tedesco c'è anche quello di Paolo Zanetti, già cercato in passato dalla società friulana prima delle sue esperienze sulle panchine di Venezia, Empoli e Verona. Intervenuto a Sportitalia, l'allenatore ha commentato le indiscrezioni, soffermandosi soprattutto sulla fiducia che il club continua a dimostrare nei confronti del proprio tecnico.

Zanetti sull'Udinese: “Sta dimostrando di voler uscire dalle difficoltà”

L'allenatore ha riconosciuto la scelta della società friulana di proseguire con Runjaic nonostante le difficoltà delle ultime settimane.

“Sto seguendo. L'Udinese sta dimostrando di voler uscire dalle difficoltà con il proprio allenatore. Credo che questa sia una cosa non scontata, perché dopo tutte queste sconfitte dare ancora fiducia e andare avanti, per un allenatore, non è una situazione da tutti i giorni”, ha dichiarato Zanetti a Sportitalia.

“I Pozzo costruiscono sempre squadre forti”

Zanetti ha poi espresso la propria opinione sulla rosa bianconera e sul lavoro della società, sottolineando la continuità del progetto friulano e la qualità delle squadre costruite negli anni dalla famiglia Pozzo.

“Penso che in questo momento l'Udinese debba pensare a uscire dalla situazione. Penso che abbia una squadra forte, perché i Pozzo costruiscono sempre squadre forti, con un impianto che va avanti da anni con lo stesso sistema”.

L'allenatore ha infine fatto riferimento alla propria esperienza professionale e alla capacità di adattarsi a diverse soluzioni tattiche: “Per quanto riguarda me, ho imparato nel tempo a giocare con diversi sistemi”.

Il futuro della panchina resta da definire

Le dichiarazioni di Zanetti arrivano in un momento delicato per l'Udinese, con la posizione di Runjaic osservata con attenzione dopo gli ultimi risultati. Il tecnico tedesco è chiamato a dare risposte sul campo, a partire dalla sfida contro il Parma, appuntamento importante per provare a invertire la rotta.

Per il momento, le parole dell'allenatore ospite a Sportitalia non rappresentano una conferma di contatti con la società friulana. Il suo nome resta tra quelli accostati alla panchina bianconera, mentre la priorità dell'Udinese è ritrovare risultati e serenità.